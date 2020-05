Eid Festival Music by All India Radio (AIR)

Our member, All India Radio (AIR), is pleased to offer six special musical items (list attached) for us. The songs are part of AIR’s Eid Festival music and are now available for AMX members to download.

Sl. Name Description Artists Duration 1. EidPeAnkhon Mein Song of Eid Festival Salahuddin Ahmed 06:25 2. Eid E Mohabbat Sab Song of Eid Festival Basheer Ahmed 07:14 KeDilon 3. Dard-e-DilKarMujhe Ata Hamd Kalaam- 05:45 YaRab JanabHasanRazaBareilvi- Javed Khan 4. Aeykhasayekhasaanerusul Naat Kalaam- 05:07 JanabTehseenMunawer- Jitender Singh 5. Mustafa Jane Salaam Kalaam: Maulana 06:15 RehmatPeLakhon Salaam Ahmed Raza Khan Bareilvi-Santosh Kumar 6. Khwaja-e-Hind Manqabat Kalaam- 04:56 WoDarbaarHaiAalaTera JanabHasanRazaBareilvi- Fareed Ahmad