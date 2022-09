George Nehme – a uniquely talented artist from Lebanon

George Nehme is a Lebanese Singer, composer, music producer & film director. In 2018, he received a Murex d’Or for “Rising Lebanese Male Artist”.

Song list:

1. Btetzakari

2. Hayda Hali

3. Mitlak Ma Fi

4. Shou 3melti

5. Ya Gheym

6. Ya Tafida

7. Yemken Bokra

Photo:Radio Liban